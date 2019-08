Geen sigaret in radiotune? 'Onzin, dan kunnen alle drank- en drugsliedjes ook niet meer'

Het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant draait deze ochtend alleen maar liedjes over genotsmiddelen die slecht voor je zijn. Aanleiding is het nieuws over de openingstune van het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. In een open brief in Trouw oppert iemand om de tune af te schaffen omdat er een 'sigaret' in voor komt.

De lezer van de krant stoort zich al jaren aan de radiotune, die dagelijks op NPO 1 te horen is. 'Elke keer klinkt: Wat ik nog te zeggen zou hebben, duurt een sigaret. (‘Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette'.) Het roken is in de tune een onaantastbare vanzelfsprekendheid. Hier moet een eind aan komen. Of moeten we als publiek een actie beginnen?', schrijft hij.

'Kan ook doorslaan'

Koen Wijn, presentator van Wakker, is het daar niet mee eens. "Iedereen heeft uiteraard recht op zijn of haar mening, maar die kan ook doorslaan. We willen echt geen tabak en alcohol propageren, maar het wordt wel heel stil op de radio zonder al die liedjes." Zijn luisteraars mogen deze ochtend daarom ook hun suggestie doen.

Zelf doet Koen alvast een duit in het zakje. "Onze eigen Guus Meeuwis is ooit doorgebroken met Het is een nacht. Weet je hoe dat liedje begint? 'Je vraagt of ik zin heb in een sigaret...' Zullen we die dan ook niet meer draaien?", aldus Wijn. "Trouwens, mijn achternaam kan ook niet meer!"