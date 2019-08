Met deze gepimpte roestbak willen Petra en haar schoonzussen naar Praag (en hopelijk ook terug)

"Het lijkt me geweldig om door al die verschillende landen te crossen", vertelt de 51-jarige Petra Frijters enthousiast. "In zo'n oude bak voel je je gewoon weer even achttien. Dat is toch heerlijk! Toen deden we het ook zonder alle technische snufjes, dus waarom nu niet."



Tellerstand

De wagen is een paar jaar geleden voor 650 euro aangeschaft. Ze komt uit 1995 en heeft zeker 350.000 kilometer op de teller staan. "Waarschijnlijk nog veel meer, want de teller is vastgelopen", schatert ze. Een vorige eigenaar noemde haar ooit Betsy en de zusjes willen dat niet veranderen."Dat brengt namelijk ongeluk!"

In totaal is het drietal al een fulltime week bezig om hun wagen 'lekker vrouwelijk en opvallend' te maken. Ze heeft al een geel-roze kleur en wimpers gekregen. Later worden er nog volop bloemen aangebracht.

De schoonzusjes doen mee aan de jaarlijkse Rammelbakkenreis. Doel van het Brabantse evenement is om met een slecht onderhouden wagen een flinke reis af te leggen voor het goede doel. Deelnemende voertuigen mogen maximaal 750 euro kosten en moeten voor het jaar 2000 gebouwd zijn. De route krijgen ze pas op het allerlaatste moment.

Roze koeken

Mochten de dames pech krijgen, wordt het lastig om de problemen zelf op te lossen. "We zijn nogal atechnisch. Dus we hopen in ruil voor een roze koek op wat hulp."

Op zondag 1 september vertrekken de schoonzusjes vanaf het Breepark in Breda. Binnen zeven dagen moeten ze weer terug zijn.





Betsy heeft felle kleuren, want de dames houden van opvallen. (foto: Sharon Naalden-Janssen)