Maria Hemelvaart zet kapelletjes in hele provincie in de bloemen

De pastor in Mill haalt met weemoed herinneringen op aan de tijd dat er op 15 augustus in heel Brabant Maria-processies rondtrokken. "Het was een verplichte zondag, een grote feestdag, zoals dat nu nog steeds is in veel landen." De pastor hoort bij de congregatie van de Missionarissen Oblate van Maria. "Voor ons is Maria dus heel belangrijk, zij heeft bij ons een hele belangrijke plek."

"Dat heeft ze ook bij heel veel mensen die hier naar de kapel komen", zegt Paul Sweens van de Mariakapel in Mill. De kapel ligt in Mill in de Acaciahof, een 'oord van rust en bezinning in het dorp'. "Er komen hier ook heel veel mensen die vanwege hun geloof hun eigen land moesten ontvluchten", weet Paul Sweens. "Ik ontmoette hier pas nog een man uit Irak, een land waar katholieken onderdrukt worden. Hij is heel blij met deze kapel. Hier kan hij zijn gedachten de vrije loop laten."

Feestdag in Bulgarije

"Er komen hier ook heel veel mensen uit Polen en Latijns-Amerika", vult hij aan. "Dat zien we aan de boodschappen die ze in het gastenboek achterlaten." Een echtpaar uit Bulgarije dat donderdag de Lourdesgrot in Mariahout bezoekt benadrukt dat 15 augustus in Bulgarije nog steeds een belangrijke feestdag is, een verplichte zondag ook. "Als je hier vanavond komt staan alle kaarsenhouders vol met brandende kaarsen", zegt Jacques Lukassen van de 'Lourdesgrot'. "Dat is heel indrukwekkend. In het muntenbakje liggen dan ook allerlei buitenlandse munten."

Bekijk de video en lees verder.

"We krijgen heel veel bloemen aangeboden van mensen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kapel te komen", legt Maria van den Elzen uit. Zij verzorgt samen met een groepje vrouwen de bloemstukken voor de Mariakapel in Mill. "Er blijven ook vaak bloemen over na een uitvaart of een crematie en die worden dan hier bezorgd." Donderdag zijn er nieuwe boeketten met verse bloemen. "Voor ons is Maria toch de moeder aller moeders. Heel veel mensen vinden troost en ondersteuning bij haar."

Kaarsje tegen onzekerheid

"Vanmorgen kreeg ik nog een telefoontje van een mevrouw die in het ziekenhuis een paar moeilijke onderzoeken moest ondergaan. Ze vroeg me om een kaarsje op te steken, omdat ze heel erg gespannen was. Ik heb haar verzekerd dat het helemaal goed zou komen, want 'Moeder is op deze dag bij jou'."

Mariahout en Maria horen bij elkaar, daarvan zijn ze in het dorp overtuigd. "We hebben daar heel veel voorbeelden van gezien", legt Antoon Daniëls uit. "Er is hier in de oorlog bijvoorbeeld nog niet één schot gevallen." Zij beschermt het dorp, dat weet hij zeker. Hoewel het niet altijd even verklaarbaar is. "Zoals het jonge stel dat maar niet aan kinderen kon komen. Ze hebben hier kaarsjes gebrand en hun wens is verhoord. Nou, dat doet iets."

Geborgenheid

Waar het kerkbezoek terugloopt, trekt de Lourdesgrot steeds meer bezoekers, weten ze in Mariahout. "En dat zijn niet alleen oudere mensen." Daar kan Niels Swinkels over meepraten. Hij is jong, katholiek en organisator van de Mariavieringen bij 't Kapelletje aan het Piusplein in Uden. "Dat is buiten, er komt een koor zingen en het gilde brengt een groet aan het Mariabeeld, wat heel uitzonderlijk is want dat het gilde groet normaal gesproken alleen levende mensen."

"Bij Maria kun je altijd je verhaal kwijt", zegt Niels vol overtuiging. "Dat kan in tijden van verdriet, maar het kan ook bij vreugde als je dankbaar bent." Zij is een soort tweede moeder voor hem. "Ze praat natuurlijk niet terug, maar het geeft rust." Geborgen voelt hij zich bij haar. "Het is een veilig gevoel dat er iemand is die een beetje over mij waakt."