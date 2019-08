Bromfietser neemt A59: 'Want met 80 kilometer per uur over het fietspad is asociaal'

Een bromfietser is donderdagavond door agenten van de snelweg A59 bij Den Bosch geplukt. Hij reed volgens de politie achteroverliggend en zonder helm met 75 kilometer per uur richting knooppunt Empel.

Toen agenten de man aanspraken, zei hij dat hij over de snelweg reed omdat hij het 'asociaal vond om met 80 kilometer per uur over het fietspad te rijden'.

'Dikke bekeuringen'

Het rijbewijs van de 39-jarige bestuurder bleek al tien jaar te zijn verlopen.

"Hij is met een paar dikke bekeuringen op zak lopend verder gestuurd", laat een politiewoordvoerder weten.