Onrustige uitgaansnacht Breda: opstootjes, getrokken wapenstokken en aanhouding vanwege mishandeling

De politie moest donderdagnacht uitrukken vanwege wat opstootjes in het centrum van het Breda. Een 19-jarige vrouw uit Breda zou zijn mishandeld op de Havermarkt. Hiervoor werd een 21-jarige Zeeuw aangehouden.

Rond drie uur ontstonden enkele opstootjes bij cafés rond de Havermarkt waarbij portiers moesten ingrijpen. De sfeer werd grimmig.

Getrokken wapenstokken

De meeste mensen gingen weg, maar een kleinere groep bleef de confrontatie aangaan. Agenten vormden rond vier uur een linie met getrokken wapenstok om ervoor te zorgen dat de horecabezoekers weg zouden gaan.

Omdat de groep dat niet deed, hebben agenten hun wapenstok gebruikt. Uiteindelijk vertrok de groep. Omdat het onduidelijk is of er iets gebeurd is, heeft de politie enkele namen genoteerd van bezoekers die door de portier waren aangehouden.

Mishandeling

Een 19-jarige Bredase deed aangifte van mishandeling op de Havermarkt. Mogelijk ligt de oorzaak in een woordenwisseling. De politie hield hiervoor een 21-jarige Zeeuw aan.

Dit incident staat los van het politieoptreden. De verdachte zit vast voor verhoor.