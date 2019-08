Cocaïne en kalasnikovs in verborgen ruimte in bestelbus: 7 jaar cel geëist tegen verdachte uit Breda

Het was een van de grotere cocaïne- en wapenvondsten van het jaar in Brabant, maar wel eentje die in nevelen is gehuld. Voor wie die 300 kilo drugs was bestemd blijft een raadsel. Zoals vaak. Ook de lading wapens aan boord van de bestelbus was voor de officier van justitie reden om een zware gevangenisstraf te eisen. Zeven jaar werd geëist voor de rechtbank in Rotterdam.

De politie onderschepte de Bredanaar in zijn bestelbus bij grensovergang Hazeldonk, op 15 maart dit jaar. Vrijdag stond de verdachte Marel R. (33) voor de rechtbank in Rotterdam.

Nerveus

De politie kreeg de man in beeld toen er informatie binnenkwam dat hij in een busje met drugs, vanuit België naar Nederland zou komen. Daarom wachtte de politie hem op bij de grens. Net over de grens lieten ze hem stoppen. De agenten merkten aan de Bredanaar dat hij nerveus was. Toen ze de deur van het busje openden, roken ze een verdachte lucht.

In een verborgen ruimte zaten 13 tassen met cocaïne verstopt. Bovendien lag er een rugzak met twee kalasjnikov-machinegeweren en drie andere vuurwapens met munitie.

Drugsspullen

Thuis bij de Bredanaar vond de politie mobiele telefoons, een geldtelmachine, versnijdingsmiddelen, gebruikersverpakkingen ('ponypacks') een weegschaal en jammers. Dat zijn apparaten waarmee je bijvoorbeeld portofoons van de politie kan verstoren.

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de verdachte het busje zelf heeft gekocht en dat de verborgen ruimte er toen nog niet in zat.

De verdachte heeft er niks over willen zeggen en beriep zich op zijn zwijgrecht. Wat hij wel vertelde is dat hij bang is. Bovendien beweert hij dat hij pas na de grensovergang in het bestelbusje is gestapt. De officier van justitie gelooft niks van dat verhaal.

'Niets dan ellende'

Voor het OM is er voldoende bewijs voor drugstransport en wapenbezit. "Verdovende middelen geven niets dan ellende", liet de officier van justitie weten. Drughandel en geweld gaan bijna altijd samen gaan, was de boodschap van het OM.

Het werd niet met zoveel woorden gezegd in deze zaak. Maar alles wijst er op dat deze man een koerier was die voor anderen werkte. Afnemers van grote partijen drugs worden zelden gepakt omdat ze transport 'uitbesteden'. Het kan dat de klant en de mensen achter de schermen niet eens in Nederland zitten. Veel cocaïne die Nederland binnenkomt, wordt meteen weer geëxporteerd, omdat dat nog meer winst oplevert.