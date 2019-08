Willem II wint in nat Sittard: 'Door het slechte veld telt nu alleen de winst'

SITTARD -

Willem II heeft in Sittard ook zijn tweede uitwedstrijd in winst weten om te zetten. De Tilburgers versloegen Fortuna Sittard in eigen huis met 2-3. De wedstrijd werd gespeeld op een door de overvloedige regen moeilijk bespeelbaar veld. Het was de tweede uitoverwinning voor Willem II. In de openingswedstrijd van het seizoen won de ploeg van trainer Adrie Koster met 1-3 bij PEC Zwolle.