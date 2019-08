PSV verslaat Heracles en meldt zich aan kop

PSV startte fel in Almelo en gaf Heracles niet de kans rustig op te bouwen. Steven Bergwijn schoot eerst nog net naast, maar in de zestiende minuut was het wel raak. De international trof van buiten het zestienmetergebied, met een harde lage knal, knap doel: 0-1.

Na de vroege treffer drukte PSV niet door. In plaats daarvan ging het elftal van Van Bommel iets meer achteruit lopen en kwam Heracles wat beter in de wedstrijd. Teun Bijleveld, Silvester van der Water en Cyriel Dessers kregen kansen op de gelijkmaker, maar die viel niet. Aan de andere kant was Ihattaren dicht bij een treffer. Kort voor rust kreeg PSV een strafschop, maar die beslissing werd op advies van de VAR na het bekijken van camerabeelden teruggedraaid door scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Ihattaren

Mohamed Ihattaren had voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij PSV. Het 17-jarige talent mocht meedoen omdat Armindo Bruma geblesseerd is. Ihattaren bekroonde zijn basisplaats na rust wel met een doelpunt, zijn eerste in de eredivisie. In de 58e minuut bediende Cody Gakpo hem met buitenkant rechts. Ihattaren schoof de bal langs keeper Janis Blaswich. Heracles werd in de slotfase nog een paar keer gevaarlijk, maar echt in de problemen kwam PSV niet meer.