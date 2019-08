Samsung filmt het bloemencorso in Zundert vertoont de beelden op tv's in de hele wereld

Het Zunderts bloemencorso gaat binnenkort de hele wereld over: het Zuid-Koreaanse Samsung wil de beelden van het kleurrijke bloemengeweld gebruiken als testbeeld voor televisies. Om precies te zijn: het gaat dan om beelden op televisies die overal ter wereld in de winkel hangen. Maar hoe komen Koreanen uit bij Zundert? Het begon allemaal bij een lukrake zoektocht op Google vanuit Australiƫ.

Het bloemencorso kreeg onlangs een opvallend mailtje. “Van een productiemaatschappij uit Australië”, vertelt Ad Boemaars van het corso. Het bedrijf vroeg om veel informatie. Uiteindelijk bleek het bedrijf te zijn ingeschakeld door de Koreaanse technologiereus Samsung. Vanuit beide kanten was de interesse groot, vertelt Boemaars.

'Bloemen + Nederland'

De eerste vraag van Boemaars was echter vooral hoe een bedrijf uit Australië in hemelsnaam terechtkomt bij een corso in Zundert. Het antwoord is schitterend in eenvoud, legt Boemaars uit. “Ze zeiden: ‘We hebben gegoogeld op “bloemen + Nederland” en kwamen bij jullie uit’. Zo simpel kan het zijn.”

Natuurlijk twijfelde het corso. Is dit een grap? “Het is dat ze uiteindelijk met drie, vier mensen zijn overvlogen om alvast wat informatie te krijgen. Toen bleek het echt te zijn.” Uiteindelijk zal het productieteam met een man of twintig voor een week naar Zundert reizen. Zondag wordt natuurlijk het corso zelf in beeld gebracht, maar ook de dahliavelden worden gefilmd.

Prachtige beelden

Dat elektronicagiganten als Sony, LG en Samsung veel geld en moeite steken in het maken van schitterende testbeelden is geen geheim. Eén commercial en testbeeld van de Sony Bravia-televisielijn is vooral fameus omdat Sony daarvoor 250.000 stuiterballen van een berg in San Francisco liet stuiteren. Hier kun je zien hoe dat in zijn werk ging, maar het eindresultaat is evenzeer de moeite waard.