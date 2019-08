Vrouw springt op rijdende auto en valt daarvan af omdat ze inbreker probeert tegen te houden

Het gebeurde allemaal rond drie uur aan de Beukenlaan. De vrouw kwam thuis en zag dat een man spullen uit haar garage aan het inladen was. Op het moment dat ze vroeg wat de man aan het doen was, stapte de inbreker in zijn auto. Hij reed vervolgens langzaam tegen haar been aan.



Schreeuwend gevallen

De vrouw pikte dat niet en sprong op de motorkap van zijn auto. De inbreker probeerde de vrouw af te schudden door naar voor en naar achter te rijden en flink te remmen. Daarna reed hij hard weg en viel de vrouw schreeuwend van de auto.



LEES OOK: Meer inbraken in schuren, boxen en garages dan vorig jaar



Ze raakte daarbij lichtgewond. De inbreker ging er met twee elektrische fietsen en gereedschap vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De vrouw heeft aangifte gedaan. De politie heeft het signalement van de dader verspreid en zoekt getuigen.