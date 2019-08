Mark van de Veerdonk is de eerste schout van Slabroek: 'Lang genoeg onder de knoet geleefd'

Met de annexatie van Slabroek wordt een oude situatie hersteld, verzekert de Chef van het Staatspersbureau van de Vrijstaat Land van Ravenstein. "Vijfhonderd jaar lang waren we een zelfstandig land totdat we onder de knoet kwamen van de Hollanders", legt Theo van Duren uit. "Slabroek hoorde net als Uden, Zeeland en Velp bij het Land van Ravenstein, dus feitelijk zijn we nu weer terug bij de natuurlijke vorm."

Twee jaar geleden riep Ravenstein zijn onafhankelijkheid uit met de aankondiging van de Vrijstaat Land van Ravenstein. Er kwamen lokale schouten die plaatselijk de boel in het gareel moeten houden. De eerste schout die werd aangesteld is de rechtsgeleerde professor Martin Jan van Mourik. Zondag leidde hij het kanonsvuurwerk in, waarmee de Vrijstaat aan 'de Hollanders' duidelijk wil maken dat het geen inmenging meer wil.

Mark van de Veerdonk

Slabroek kreeg zijn eigen schout: cabaretier Mark van de Veerdonk. "Op de nationale feestdag van de Vrijstaat, mooier kan het niet", zegt zijn 'collega' Van Mourik opgewonden. "Wij hebben met zijn aanstelling de wens van het volk opgevolgd", voegt hij er nog aan toe. Als de oproepfanfare 'Sint Victor en de pony' het volkslied van de Vrijstaat heeft gespeeld maakt het gilde het stokoude kanon schietklaar. De gerichte treffer gaat een eindje richting de camping aan de Maas, maar laat het 'tentenkamp van de Hollanders' ongemoeid.

De Vrijstaat Land van Ravenstein moet zeker niet gezien worden als een grap, benadrukt de Chef van het Staatpersbureau. "Dit is bloedserieus. We handelen alsof we een zelfstandig land zijn. "De Vrijstaat heeft behalve een persbureau inmiddels ook een eigen immigratiedienst. Zondag deelt die aan voorbijtrekkende fietsers visa uit. "Hiermee kunt u vrij reizen in de Vrijstaat", legt Mees Jansen uit. Lachend worden de visa in ontvangst genomen.

"Het maakt ons niet zo gek veel uit wat de Koning van Nederland van onze onafhankelijkheid vindt", zegt Theo van Duren. "Wij hebben het niet erg op de Oranjes want die vertegenwoordigen de Hollanders. Vergeet niet dat we tweehonderd jaar lang onder de knoet van de Hollanders hebben moeten leven."