Da's nog eens een opmerkelijk brandje: holle boom vat vlam in Son en Breugel {FOTO'S]

Een nogal apart gezicht. Zo omschreef de brandweer een bosbrandje dat zondagmiddag woedde in Son en Breugel. Een holle boom vatte namelijk vlam en zag er op z’n minst opmerkelijk uit.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond er een stapel snoeihout in brand. Het vuur sloeg over naar een holle boom. De rook kwam via de kruin van de boom naar buiten.

Er moest een extra waterwagen aan te pas komen om de brand te kunnen blussen. Volgens de brandweer ter plaatse wordt brandstichting niet uitgesloten.