'Met man en macht bezig geweest, maar olie gaat gewoon niet van huis af'

"Ik deed 's morgens de voordeur open en de olie liep zo de gang in", vertelt Klerkx. "Vervolgens keek ik buiten en zag ik dat de hele zijgevel van het huis onder zat, de oprit, de voorkant, de garage, de auto... Dan denk je: wat is hier in godsnaam gebeurd?"

Volgens hem gaat het 'zeker om twintig liter olie'.

He huis zit onder de olie. (Foto: Corné Klerkx)

'Het gaat er gewoon niet vanaf'

Hij houdt er rekening mee dat er 'iets uit de lucht gevallen is'. "Het eerste dat in me opkwam, was dat er vliegshows in Nederland zijn geweest. Ook gezien de sporen. Dit was ook een van de eerste reacties van de politie, die ik natuurlijk meteen heb gebeld. Dit komt echt van bovenaf. Het afdak is aan de onderkant helemaal niet geraakt, omhooggegooid kan het niet zijn."

Klerkx hoopt dat deze maandag een expert een kijkje komt nemen. "Zondag heb ik in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij meteen bedrijven ingeschakeld om te voorkomen dat alles in de stenen trekt. Meteen proberen te handelen, zeg maar. Maar dan loop je aan tegen allerlei milieutoestanden waarmee je rekening moet houden. Dus je moet ook bedrijven inschakelen die alles opzuigen, zodat de olie niet de grond in gaat. Drie mensen zijn hier van een uur zondagmiddag tot halfacht zondagavond met man en macht bezig geweest. Met hele grote voertuigen, allerlei apparaten en chemische middelen, maar het gaat er dus niet vanaf. "

Klerkx hoopt dat voorkomen kan worden dat de olie in de stenen trekt. (Foto: Corné Klerkx)

'Afwachten'

De schade loopt volgens hem 'in de duizenden euro's'. "En ik moet maar afwachten wat de verzekering hiermee doet..."