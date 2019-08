Gunstige loting PSV voor groepsfase Europa League

Sporting is de club van de Nederlandse trainer Marcel Keizer, spits Bas Dost is daar net vertrokken naar Eintracht Frankfurt. Beide ploegen troffen elkaar nog niet eerder in Europees verband. Met Rosenborg en LASK Linz in de groep heeft PSV op papier serieuze kansen op overwintering.

Plaatsing

PSV plaatste zich donderdag voor de groepsfase van de Europa League. Het betekent de eerste plaatsing voor het tweede Europese clubtoernooi sinds het seizoen 2014-2015. Tegendoelpunten in de blessuretijd, rode kaarten en een gestaakte wedstrijd: lees hieronder hoe dat Europese seizoen er voor PSV uitzag.

LEES OOK: PSV plaatst zich met gemak voor groepsfase Europa League, maar speelt opnieuw niet goed

PSV, toen nog onder leiding van trainer Philip Cocu, begon dat Europese seizoen in 2014 met een tweeluik tegen het Oostenrijkse Sankt Pölten in de voorronde van de Europa League. De net gearriveerde Luuk de Jong scoorde toen zijn allereerste PSV-goal. De Eindhovenaren waren uiteindelijk de Oostenrijkers de baas en ook in de play-off-ronde was PSV te sterk, ditmaal voor Sjachtjor Salihorsk uit Wit-Rusland.

Bekijk hieronder de eerste goal van Luuk de Jong voor PSV en lees verder.

Poulefase

En dus plaatste PSV zich toen, net als nu, voor de groepsfase van de Europa League. Dinamo Moskou, Panathinaikos en het Portugese Estoril Praia werden de opponenten van PSV in dat jaar.

Het werd een wisselvallig Europees seizoen voor PSV. Met onder meer Memphis Depay en Georginio Wijnaldum nog aan boord hadden de Eindhovenaren het moeilijk in die poulefase. Zo werd Estoril Praia nipt verslagen in eigen huis (1-0), maar verloor PSV de eerste uitwedstrijd op bezoek bij Dinamo Moskou. Beide ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd, maar een Russisch doelpunt in de 93ste minuut zorgde voor de eerste nederlaag van PSV in die groepsfase.

Belangrijk tweeluik

Vervolgens volgde een tweeluik met het Griekse Panathinaikos, waarbij PSV punten nodig had om uitzicht te houden op overwintering in de Europa League. In eigen huis speelde de ploeg van Cocu gelijk door opnieuw een laat tegendoelpunt (1-1). Een overwinning in Griekenland was mede daardoor van noodzaak voor PSV. Het werd een pot met veel goals.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van de wedstrijd tussen PSV en Panathinaikos en lees verder.

Regenpartij

Door die uitstekende overwinning in Griekenland zag het er ineens allemaal heel rooskleurig uit voor PSV. Een gelijkspel op bezoek bij Estoril Praia zou genoeg zijn om overwintering in Europa veilig te stellen. In het westen van Portugal speelde PSV uiteindelijk een wedstrijd die door hevige regenval na 45 minuten definitief werd gestaakt.

Het stond toen bij rust 2-2, mede door doelpunten van Memphis en Narsingh. Uiteindelijk werd het tweede bedrijf een dag later om 17.00 uur gespeeld, waar PSV een 3-3 uit het vuur wist te slepen waardoor plaatsing voor de tweede ronde een feit was.

Bekijk hieronder de beelden van de 'regenwedstrijd' en lees verder.

PSV sloot toen nog af in eigen huis tegen Dinamo Moskou, maar ook dit keer scoorde de Russische opponent in de slotfase van het duel, waardoor de Eindhovenaren opnieuw met 0-1 ten onder gingen.

16e finale

Die Russische tegenstander lag PSV niet echt, maar ook in de tweede ronde van de Europa League kwam PSV een ploeg uit Rusland tegen. Zenit Sint-Petersburg werd aan PSV gekoppeld en na een tweeluik was duidelijk dat Zenit een maatje te groot was voor dit PSV. In Eindhoven verloor PSV met 0-1 en in Sint-Petersburg werd het zelfs 3-0, waardoor uitschakeling een feit was.

Het PSV van nu, met Van Bommel aan het roer, zal als doelstelling hebben om in ieder geval net zo ver als toen in 2014-2015 te komen en te hopen op meer. Eerst maar eens afwachten wat de loting voor de groepsfase vrijdagmiddag gaat brengen.