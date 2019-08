Alles over Brabant Bevrijd

SON -

Luchtaanvallen, beschietingen, jeeps, tanks en parachutisten. 75 jaar geleden was Brabant het strijdtoneel van geallieerde troepen die hun leven riskeerden om ons te bevrijden van de Duitse bezettingsmacht. De bevrijding van Brabant was bloedig, heftig, lang en op vele fronten tegelijk. Dit jaar herdenken we die historische en intense periode. We bedanken de bevrijders en geven de verhalen van toen door aan de Brabanders van nu. Dat doet Omroep Brabant met het project Brabant Bevrijd 1944-2019. Verhalen en berichtgeving uit die tijd, live-verslagen van herdenkingen en defilés, een wekelijks spoorboekje voor het beleven van allerlei herdenkingsactiviteiten in onze provincie en nog veel meer.