Groundhopper uit Made bezocht al 500 voetbalstadions over de hele wereld

Maar het virus sloeg pas echt toe toen hij een voetbalwedstrijd in het buitenland bijwoonde. Sindsdien bezoekt hij als zogenoemde 'groundhopper' stadions over de hele wereld. Inmiddels zijn het er al meer dan 500. Uit alle ervaringen heeft Riny nu een boek geschreven - Groundhopper all over the world - dat vorige week uitkwam.

Bij hem thuis in Made legt Riny de Engelse term groundhoppen bondig uit: "Hoppen betekent springen en ground is de Engelse benaming van een stadion. In dit geval zijn het dan voetbalstadions. Dus van het ene naar het andere stadion springen."

Rekken vol

In zijn huis is een slaapkamer al in beslag genomen door de enorme collectie voetbalshirts, sjaaltjes en vaantjes die hij van die honderden clubs heeft verzameld. De rekken hangen er mee vol. Een andere kamer is bestemd voor de vele voetbalspeldjes, waar de verzamelwoede ooit mee begon. Vol trots laat hij het speldje van NAC zien, waar het destijds allemaal mee begon.

Riny reist een paar keer per jaar de wereld over om voor hem nog niet bekende voetbalstadion te bezoeken. "Ik ben vooral gefascineerd door lichtmasten. Als ik lichtmasten zie, dan wil ik daar naar toe. Elk stadion heeft zijn eigen identiteit, vooral in Engeland. De ontvangst door de mensen die daarmee te maken hebben. Er bekruipt mij altijd een apart gevoel, dat ik niet goed kan uitleggen."