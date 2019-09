John kreeg een herseninfarct en nu tekent hij sporters, Johan van der Velde is onder de indruk

Concentratie op het gezicht, potlood in de hand, bril op de neus en Franse chansons als achtergrondmuziek. In de tot kantoor omgebouwde schuur naast zijn huis in Teteringen zit John van Ierland gebogen over de tekentafel. Tekenen, hij heeft het weer helemaal herontdekt. Noodgedwongen, na een herseninfarct in oktober vorig jaar.

'Tekenen maakt mijn leven weer zinvol'

"Mijn wereld veranderde in één klap", vertelt John van Ierland. "Er is heel veel aangetast. Zoals mijn nier, middenrif, blaas, hart en linkerarm. Dan kan je ineens heel veel niet meer en moet je op zoek naar iets wat het leven weer zinvol maakt. Dat werd tekenen, iets wat ik al dertig jaar had laten liggen. niet meer gedaan. Het is voor mij een stukje therapie."

"Mijn hersencapaciteit is een flink stuk verminderd", vervolgt hij. "Als ik ga tekenen dan pak ik een foto en die kopieer ik. Dan zit er even niets meer in mijn hoofd. Je moet jezelf opnieuw uitvinden, ja".

Bekijk de video waarin John van Ierland oud-wielrenner Johan van der Velde tekent en lees daarna verder.

Aanknopingspunt

John heeft na zijn herseninfarct weer iets ontdekt waar hij goed in is. Waar hij verder mee kan, noem het een aanknopingspunt. Van Ierland tekent voorlopig alleen portretten, voornamelijk van bekende sporters of oud-atleten. Zoals Joop Zoetemelk of Johan Cruijff, maar ook Virgil van Dijk en Rico Verhoeven en andere coryfeeën kwamen aan de beurt.

'We zitten in hetzelfde schuitje'

Het liefst maakt hij waarschijnlijk tekeningen van wielrenners, want bij die sport ligt zijn passie. In het wielerwereldje is hij een graag geziene en deskundige gast, die ook verschillende wielerboeken op zijn naam heeft staan.

Geconcentreerd kijkt John van Ierland daarom naar een foto van Johan van der Velden. Als de tijd verstrijkt, verschijnt streepje voor streepje de beeltenis van de oud-wielrenner op het maagdelijke, witte papier. Johan is een huisvriend van John, ze fietsten vroeger nog samen.

"We zijn altijd goede vrienden gebleven", vertelt John over zijn relatie met de man die in 1982 derde werd in de Ronde van Frankrijk. "We deden bijvoorbeeld samen tot voor kort een theatershow. Tot ik weg viel met een infarct. En enige tijd later Johan ook, want die kreeg begin dit jaar acute leukemie. We zitten in hetzelfde schuitje."

Bekijk hier de video waarin Johan van der Velde vertelt over zijn strijd tegen leukemie.

Als Johan van der Velde aan het einde van de dag binnenkomt, is die verrast en blij met het resultaat. "Ik vind het uniek", zegt hij. "Het is een foto uit de oude doos, uit 1983, en dat doet me toch wel wat."

Van der Velde is druk met zijn herstel, de oud-wielrenner kreeg leukemie en daarom een beenmergtransplantatie. Langzaam krabbelt hij, net als John van Ierland na zijn infarct, weer omhoog. Omdat ze allebei iets ingrijpend hebben meegemaakt, hebben ze nog meer steun aan elkaar.

Elkaar ondersteunen

"Je bent afhankelijk van de medische wereld en hebt het zelf niet meer in de hand", zegt Van der Velde. "Dan hakt het er wel in. Het is nogal wat en dan slaat soms de twijfel toe, maar ik ben er altijd in blijven geloven."

"Misschien word ik ook nooit meer de oude. En John heeft een soortgelijk traject. Maar we moeten eruit halen wat er nog in zit. We kunnen elkaar hier in ondersteunen, want je kan dingen niet helemaal alleen."