Kijk LIVE mee naar het bloemencorso van Zundert

ZUNDERT -

Het Bloemencorso in Zundert is begonnen! De meest kleurrijke praalwagens van de twintig buurtschappen zijn onderweg voor hun jaarlijkse tocht door de straten van Zundert. Grote vraag is natuurlijk: welk buurtschap wordt dit jaar tot winnaar uitgeroepen. Ofwel: wie krijgt 'De jubel van Zundert' te horen. Omroep Brabant is erbij.