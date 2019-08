In de hele provincie zijn er problemen met de doorgifte van Omroep Brabant op televisie. Alleen in Zuid-Oost Brabant lijkt de zender het nog goed te doen. Ziggo werkt hard aan een oplossing.

De storing doet zich vooral voor op kanaal 30 bij Ziggo. Op kanaal 712 is Omroep Brabant wel te zien. Ook via de website en de app is Omroep Brabant te zien.

Bij KPN zijn geen problemen met de doorgifte van Omroep Brabant.