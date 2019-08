Jongen wordt bedreigd om potje voetbal met egel, maar hij heeft er niets mee te maken

Een jongen zag zondagavond andere jongens op een veldje tegen 'iets' aan trappen. Het bleek een jong egeltje te zijn. Van de mishandeling circuleert een filmpje. Daarop is te zien hoe de egel een harde trap krijgt en door de lucht vliegt.

Verbrijzelde schedel

Het diertje liep door het geweld een verbrijzelde schedel en een kapotte kaak op. Het had waarschijnlijk een hersentrauma, meldde de dierenambulance. Het egeltje was vijf of zes maanden oud.

Via Twitter laat de politie weten dat het onderzoek dat gestart is nog steeds loopt, maar dat een onschuldige jongen nu bedreigd wordt. In een Tweet van de politie Oss staat te lezen: "Laat de jongen en familie a.u.b. met rust."

Beelden van het 'potje voetbal' waar de jongen dus niets mee te maken heeft: