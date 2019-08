De laatste loodjes: Vrijwilligers werken aan terracottaleger van bloemen

96 soldaten van het Chinese terracottaleger marcheren morgen door Zundert bij het jaarlijkse bloemencorso. Maar voordat het zo ver is, moet er nog heel wat gebeuren.

Vrijwilligers van buurtschap ’t Stuk, dat vorig jaar het corso won, werken hard aan hun creaties. Er komt geen eind aan de hoeveelheid bloemen die de vrijwilligers klaarmaken. Het gaat onder meer om 32 poppen met zo’n 100.000 dahlia’s.

Tekst gaat door onder de tweet.



“Ik ben vanaf gisteravond bezig en vanochtend zijn we om tien weer gestart,” zegt een van de vrouwen die een teiltje met bloemen op haar schoot heeft en de bloemen op maat knipt.

Er moet nog veel gebeuren, maar voorzitter Thijs Willekens maakt zich geen zorgen. “Het komt allemaal af, we wisten van tevoren dat het een hele uitdaging zou worden.”

De diverse buurtschappen rijden normaal met een wagen mee met het corso. ‘t Stuk besloot dit jaar van de traditie af te wijken, wat tot ophef in Zundert leidde. “Onze ontwerpers wilden iets met het leger en marcheren doen. Daar kwam het terracottaleger bij en toen bedachten we dat we eigenlijk helemaal geen wagen nodig hadden.”

In de poppen zitten mensen, die de route lopen. Het gaat nachtwerk worden voordat alles af is, maar zondag is het klaar, zeggen de vrijwilligers.