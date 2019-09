Zelfrijdend busje in Drimmelen aangereden door auto

Een auto is tegen het zelfrijdende busje in Drimmelen aangereden. Het shuttlebusje zonder chauffeur rijdt sinds een kleine maand bij wijze van proef rond in het havengebied van Drimmelen. Saillant detail: aan boord waren vier ambtenaren van de provincie Noord-Brabant. Zij kwamen met eigen ogen bekijken hoe het busje werkt en wat er eventueel beter kan. Een echt leermoment was de botsing niet voor ze: "Dit had bij elke bus kunnen gebeuren."

Het busje werd aangereden door iemand die achteruit een parkeerplaats verliet. Volgens de gemeente Drimmelen gebeurde het ongeluk toen de auto achteruit reed. Over de schade is nog niets bekend.

Vanaf 5 augustus rijdt het busje tien weken lang, zeven dagen per week rond. Het busje rijdt niet harder dan twintig kilometer per uur en er kunnen maximaal acht personen mee in de bus.

LEES OOK: Vervoerd worden in een bus zonder chauffeur? Dat kan met zelfrijdend busje door Drimmelen

Het duurde even voordat het busje de weg op mocht, omdat het busje goed moest worden geprogrammeerd. Het is namelijk de eerste keer in Nederland dat een zelfrijdend busje in ‘zo’n complexe omgeving’ met andere weggebruikers rijdt.

Het busje is voorzien van tientallen sensoren en camera’s die ander verkeer registreren. De kans op ongelukken zou daardoor zo klein mogelijk zijn.