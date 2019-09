Deuren van studentenhuis worden met stormram ingebeukt tijdens politie-oefening in Eindhoven [VIDEO]

Politie oefent in oud studentenhuis in Eindhoven

Tien agenten die met een soort stormram en kettingzaag korte metten maken met de deuren van een studentenhuis, het zag er heftig uit dinsdagochtend in Eindhoven. Maar gelukkig: het was maar een politie-oefening, de deur van een studentenhuis inslaan.

Het studentenhuis dat werd 'binnengevallen' staat leeg. "Dit zijn zeer geschikte panden voor ons om te trainen. Veel deuren en ramen. Deze jongens hebben 120 instappen (invallen) per jaar. Dus moeten ze oefenen met alle materialen en hulpmiddelen die wij gebruiken", aldus Marco de Jong, trainer van de politie.

Het bedrijf Brabant Veilig is door de woningcorporatie ingeschakeld om het studentenhuis te beveiligen. Brabant Veilig werkt vaak samen met gemeentes en met de politie. Over het laten oefenen van de politie in het pand, zegt Mchiel Schumm van het bedrijf: "Het is voor ons een dubbelslag. Wij houden het pand veilig en zorgen dat er geen krakers in het pand komen en de politie heeft een locatie om te oefenen. Een samenwerking om de boel veilig te houden."

Wie de rommel gaat opruimen is niet duidelijk. "Ik denk de politie niet in ieder geval", grapt Michiel. "Het pand wordt uiteindelijk gerenoveerd...".