Een gewaagd aanvalsplan: Montgomery en Eisenhower zetten operatie Market Garden in de steigers

Over de manier waarop verschillen ze echter van mening. Eisenhower wil over een breed front oprukken, Montgomery wil een geconcentreerde opmars. Maar 'Monty' weet Eisenhower te overtuigen van een gewaagd aanvalsplan dat zich voor een groot deel in een smalle strook land in Oost-Brabant gaat afspelen: grofweg op en rond de weg door Valkenswaard en Eindhoven, over Veghel naar Grave en vervolgens via Arnhem naar Hitler-Duitsland.

Voor de enorme operatie komen er twee Amerikaanse divisies bij, bovenop de Brits-Poolse luchtlandingsdivisie die al aangewezen was: operatie Market is geboren. Op de grond komt er na de landingen, vanuit België een grondoffensief om snel door te stoten: Operatie Garden.

Krantenknipsel2 10-09

De kranten van 1944

Tijdens de oorlog verschenen ook kranten. Jan de Wit uit Rosmalen verzamelden ze en wij mochten in zijn archief kijken. Op zondag 10 september 1944 verschenen er geen kranten. Wil je de krant van zaterdag nog eens nalezen, klik dan hier.