Deze Brabantse projecten staan onder druk door stikstofuitspraak [UPDATE]

Veel gemeenten zitten in hun maag met de recente stikstofuitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet voldoet. Veel vergunningen moeten daarom extra kritisch bekeken worden omdat ze mogelijk te belastend zijn voor de natuur. Het gaat dan niet alleen om landbouw, maar ook om woningbouwprojecten, nieuwe wegen en bedrijventerreinen.

Het wordt steeds duidelijker hoe groot de gevolgen van de stikstofuitspraak voor onze provincie kunnen zijn. Van 36 projecten is nu bekend dat ze niet zomaar door kunnen gaan en deze lijst wordt steeds langer.

Geen gevolgen

De meeste gemeenten laten aan Omroep Brabant weten dat ze nog bezig zijn met een inventarisatie van alle getroffen projecten. Ze kunnen nog niet zeggen hoe ernstig de situatie is. Vooral over de gevolgen voor de landbouw is nog niet veel bekend.

Ook zijn er gemeenten die aangeven geen problemen te voorzien. Het gaat dan onder andere om Roosendaal en Heeze-Leende.

Woningen in Eindhoven

Ook zijn er plannen die nog niet officieel onder druk staan, maar waar zorgen over zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote woningbouwprojecten in Eindhoven waarvan het de vraag is of ze nog gerealiseerd kunnen worden.

Uit een voorlopige inventarisatie van Omroep Brabant komen onderstaande projecten naar voren, die nader bekeken moeten worden.

