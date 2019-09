In ruil voor beweging leuke dingen doen met fitcoins: 'Alles is gratis'

Gezond leven met de juiste voeding, genoeg slaap en weinig stress: het wordt voor veel mensen steeds belangrijker. Daar hoort veel bewegen ook bij. Maar hoe krijg je mensen nou van de bank af? In Eindhoven gebruiken ze de Fitcoin: door te lopen of fietsen, kun je gratis producten bij elkaar sparen.

Deelnemer Tonjo van Hout (65) heeft twintig jaar niet gesport en kreeg klachten. Ze werd vermoeider. “En dikker”, zegt ze.

De stappenteller in haar gsm houdt precies bij hoeveel ze loopt. De teller is gekoppeld aan de fitcoin app. Duizend stappen is één fitcoin. Bij vijftig fitcoins, heeft ze een gratis kaartje voor het zwembad. “Alles is gratis. Het lopen is gratis. De fitcoins zijn gratis. En nu is mijn kaartje voor FC Eindhoven tegen Roda JC ook gratis.” Want lopen voor een voetbalticket kan ook al.

Op maandagavond gaat Tonjo mee met de wandelclub. Dan spaart ze nog sneller voor haar fitcoins. En dat is een extra stimulans. “Ik vind het leuk. Je doet iets en je krijgt er ook nog iets voor.” De bedrijven die meedoen, stellen de producten gratis ter beschikking. Zo kun je ook sparen voor een handmassage. Of voor een pakket met groenten en fruit.

Gedragspsychologie

De app is onderdeel van het project Eindhoven Vitaal. Dat project is drie jaar geleden gelanceerd en heeft als doel: vijfduizend Eindhovenaren in vijf jaar tijd een een gezonde leefstijl helpen. Peter Verbeek begon met Eindhoven Vitaal, uit idealisme. “Het is bewezen dat de levensverwachting van mensen in aandachtswijken zes tot acht jaar lager ligt. Dat vind ik schokkend. In Eindhoven zijn we de slimste regio. Dat is fantastisch, maar er zijn hier ook tien- tot twintigduizend mensen die niet mee kunnen komen.”

Al jaren probeert de overheid te stimuleren dat we gezonder leven. Initiatiefnemer Verbeek heeft de oplossing gevonden: gezond gedrag dus belonen. “Dat komt uit de gedragspsychologie, dat dat het beste werkt. Dat mensen direct, heel laagdrempelig, worden beloond. Daardoor raken ze gemotiveerd om te bewegen.”

Andere steden

Volgend jaar verwacht Peter naar de drieduizend of zelfs vierduizend deelnemers te gaan. Ook bedrijven laten hun personeel inmiddels meedoen. Andere steden tonen belangstelling, zoals Nijmegen. “We delen alles. Het format dat we hier neerzetten, is gewoon beschikbaar voor andere steden.”

Tonjo is alvast overstag. Ze is na twintig jaar weer aan het sporten. En ze is inmiddels al 4,5 kilo kwijt. Ook gratis.