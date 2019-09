YouTuber Govert Sweep uit Boxmeer opgepakt voor binnendringen van zwaarbeveiligde Area 51 in Amerika

De twee werden gesnapt in hun auto op de zogenaamde Nevada National Security Site (nabij Area 51) in Nye County, toen ze al enkele kilometers het terrein waren binnengedrongen. Volgens de lokale televisiezender FOX5 verklaarde het duo dat ze heel goed Engels begrepen, maar bewust de borden 'Do Not Enter' en 'No Trespassing' (streng verboden toegang) te hebben genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

Beide mannen zouden hebben geprobeerd om een gedeelte binnen te komen waar vroeger de bommen werden getest. Volgens Fox 5 gebeurt het ongeveer een keer per jaar dat er iemand probeert binnen te dringen in Area 51.

Gevangenis

Toen Granzier vertelde dat hij een YouTuber is en een video voor zijn kanaal wilde maken - hij heeft 735.000 volgers op YouTube - besloot de politie de auto te onderzoeken. Daarbij werden enkele camera's, een drone en opnames, die al van het terrein waren gemaakt, gevonden. Beide Nederlanders werden gearresteerd en vastgezet in de gevangenis van Nye County bij Las Vegas.

Area 51

Area 51 dat onderdeel is van de Nevada National Security Site, is een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada, waarover al decennia geruchten gaan dat er buitenaardse ruimteschepen en 'aliens' worden bewaard.

Onder het motto 'Zo'n grote groep kunnen ze niet stoppen' maakte de Amerikaan Matty Roberts in juli een Facebookevenement aan om de mysterieuze luchtmachtbasis op 20 september binnen te dringen. Hij kreeg ruim twee miljoen aanmeldingen, plus een bezoekje van de FBI, waardoor hij de 'bestorming' annuleerde en zich terugtrok. Of Granzier en Sweep hierbij betrokken waren, is niet bekend.