YouTuber Govert Sweep en zijn vriend op borgtocht vrijgelaten in Amerika

YouTuber Govert Sweep uit Boxmeer en zijn vriend Ties Granzier zijn op borgtocht vrijgelaten, dat zegt de Amerikaanse politie tegen Omroep Brabant. Ze komen er vanaf met een fikse geldboete van minstens vijfhonderd dollar per persoon. De jongens werden opgepakt nadat ze de zwaar beveiligde luchtmachtbasis Area 51 in de Amerikaanse staat Nevada hadden betreden.

"Ze zijn nu vrij om te gaan en staan waar ze maar willen", aldus de Amerikaanse politie. "Ze hebben hun borg betaald en daarmee is de zaak voor ons afgedaan. Of ze nu gaan zwemmen of iets anders gaan doen, het maakt ons niet uit." Sweep en Granzier hebben wel een nacht in de cel doorgebracht.

Streng verboden toegang

Govert en Ties werden betrapt toen ze met hun auto de Nevada National Security Site al enkele kilometers waren binnengedrongen. Volgens Amerikaanse politie verklaarde het duo dat ze heel goed Engels begrepen. Ze zeiden dat ze bewust de borden 'Do Not Enter' en 'No Trespassing' (streng verboden toegang) hadden genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

Beide mannen zouden hebben geprobeerd om een gedeelte binnen te komen waar vroeger de bommen werden getest. Volgens Fox5 gebeurt het ongeveer één keer per jaar dat er iemand probeert binnen te dringen in Area 51.

Borgtocht wordt in Amerika gebruikt om te zorgen dat verdachten later bij een rechtszaak echt op komen dagen, anders zijn ze hun borg kwijt. De twee worden verdacht van 'tresspassing', zich ergens begeven waar ze niet mogen zijn. Afhankelijk van de ernst van de zaak, staan er boetes op, maar ook celstraffen. Als de Amerikaanse aanklager voor een celstraf had willen gaan, was waarschijnlijk de borgsom veel hoger geweest.

