Opa Cees (77) doet niets liever dan peren plukken met zijn kinderen en kleinkinderen [DRONEBEELDEN]

Het was geen slecht jaar, maar ook geen topper voor de familie Verkooijen. "We hebben veel last gehad van de hagel, maar de oogst die we nu hebben is mooi", legt kleinzoon Rob Verkooijen uit.

Voor Rob is zeven dagen in de week werken in deze tijd heel normaal. "Het hoort erbij. We hebben maar drie weken om de peren te oogsten, dus dan moet het gebeuren. Dagen van zestien uur zijn geen uitzondering."

Hij vertelt het lachend, maar met kleine oogjes. Rob is trots op 'zijn' product. "Hier in Nederland hebben we gewoon de beste peren. We zijn constant bezig met de natuur en werken zo duurzaam mogelijk."

Gelukkig tussen de peren

Als het aan Robs opa ligt, gaat hij nog door tot zijn 93e, net als zijn vader dat deed. Tussen de peren is Cees gelukkig. Hij werkt er zes dagen in de week, van 's morgens half acht tot 's avonds half zes. “Mensen zeggen soms dat ik een beetje gestoord ben. Dat het niet normaal is, dat ik nog zestig uur werk. Maar dit is mijn hobby”, zegt hij met betraande ogen.

