Twee kinderen omgekomen bij woningbrand in Strijbeek, oma gewond naar ziekenhuis

De kinderen logeerden bij de vrouw. Zij is de oma van een van de twee kinderen die zijn omgekomen. Het andere slachtoffer was een vriendje. Een woordvoerder van de politie spreekt van een drama.



Ze lagen te slapen

De brand in de houten woning aan de Daesdonckseweg, gelegen in een bosrijk gebied, brak even voor middernacht uit. Op het moment dat de brand uitbrak, lagen de kinderen vermoedelijk te slapen.



Even was er nog de hoop dat de twee het bos in waren gevlucht, maar al snel werden de stoffelijke overschotten gevonden. Het bergen van de lichamen is lastig, omdat de woning niet meer stabiel is.



Vader gewond geraakt

Bij de brand raakte de oma gewond, net als de vader van een van de kinderen. Hij sliep in een naastgelegen chalet en wilde de brandende woning ingaan om de kinderen te redden. Beiden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De families van de slachtoffers krijgen medische en psychische zorg van de GGD. De omgeving van de woning is aangemerkt als plaats delict, al gaat de politie niet uit van opzet. Wat dan wel de oorzaak is, is niet bekend.



De woning is door het vuur grotendeels verwoest.