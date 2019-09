'Bizar en totaal onverantwoord', burgemeester reageert op opzettelijke aanrijding Kempen Cross

Burgemeester Paul Verhoeven laat weten dat er voor de autocross een vergunning is verleend vanuit de gemeente. "Ook bij deze verleende vergunning zaten, zoals bij elke vergunning, veiligheidsvoorwaarden waaraan de organisatie dient te voldoen. Zover wij nu kunnen achterhalen is hieraan ook voldaan. Maar tegen dit soort bizarre individuele acties kun je je niet wapenen."

LEES OOK: 'Ik kan het niet bevatten', organisatie Kempen Cross reageert geschokt nadat auto publiek in rijdt

Boos om tientje

Het incident gebeurde tijdens de prijsuitreiking, vlak nadat een groepje mensen ruzie had gekregen. Een van de laatste races kon niet doorgaan, omdat het terrein te droog was. Een man van 21 uit het Limburgse Reuver wilde daarop zijn inschrijfgeld van tien euro terug en ging naar de bar. Daar zou ruzie zijn ontstaan over het geld. De man is vervolgens in zijn crosswagen gestapt en op het publiek ingereden. De man is aangehouden en zit vast voor poging tot doodslag.

Drie Belgen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat om twee mannen van 33 en 44 en een vrouw van 35. De vrouw is geopereerd aan haar scheenbeen. Een jongen van 14, ook uit België, werd zondag al ontslagen uit het ziekenhuis.