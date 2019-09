Leven zoals de soldaten in 1944 deden, welkom in het Basecamp van Operatie Market Garden [FOTO'S]

Het kost geen enkele moeite om je in het Basecamp van Operation Market Garden in Schijndel in 1944 te wanen. Alles klopt, van emblemen tot apparatuur. Het is alsof we 75 jaar terug de tijd in zijn gereisd, het is levende geschiedenis. Alleen zijn de hoofdrolspelers geen echte soldaten, maar burgers die buitengewone interesse hebben in de oorlog en zoals als in 1944 gekleed gaan.

Bekijk hier de fotoserie van het Basecamp van Operation Market Garden in Schijndel.

LEES OOK: Operatie Market Garden herdacht: alles klopt aan de legervoertuigen

In een communicatietent zit Siebe, hij buigt zich over het switchboard, waarmee berichten tussen de verschillende troepen doorgezet konden worden. Naast de tent staan een grote antenne, ook authentiek. Mobiele telefoons bestonden nog niet, maar de soldaten kregen een veldtelefoon mee. “Vanuit de communicatietent legden de soldaten verbinding met hoofdkantoor of met de soldaten in het veld. Door deze communicatie wisten ze in het kamp precies waar hun eigen troepen zaten en waar de Duitsers waren.”

Terugreizen in de tijd.

Loopgraven

Iets verderop stapelt soldaat Luuk zandzakken op elkaar. Hij heeft met zijn schep net een loopgraaf gegraven, maar diept die nog wat uit. De dekking die het biedt is samen met zijn mitrailleur de enige verdediging tegen de Duitsers. Van zijn pak tot zijn jump boots, alles klopt ook weer hier in detail.

LEES OOK: Tak, tak, tak, wapens klinken op Basecamp Veghel

Persoonlijke verzorging

Dat geldt ook voor de artikelen die iets verderop in een vrachtwagen liggen, klaar om uitgedeeld te worden aan de soldaten. 'Molle Brushless Shaving Cream', staat op één van de verpakkingen. Het is al jaren niet meer verkrijgbaar, maar het is de eigenaar van de toiletartikelen toch gelukt om wat doosjes te bemachtigen, net als door het leger geleverde poeder waar de soldaten hun tanden mee poetsen en andere persoonlijke items.

LEES OOK: Leven in het Basecamp: wat aten de soldaten vroeger?

Kerkhof

In het kamp is zelfs een kerkhof ingericht, voor de Amerikaanse soldaten die in Nederland sneuvelden. Simpele kruizen die net wit zijn geverfd staan in de grond en markeren de graven. Tijd voor een uitgebreide begrafenis was er niet, en ook geen luxe kist. Alles was simpel maar effectief.

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

LEES OOK: Leven in het Basecamp: les over camouflage in de bioscoop