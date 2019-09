Basecamp: Duitse arts redt levens geallieerde soldaten

Op zowel de voorkant van de groene legertent als op het dak zit en witte vlag met een groot rood kruis. Het was in 1944, maar ook nu nog altijd het teken van de noodhulporganisatie. In de tent staat een brancard, met daarop een pop van en zwaargewonde man. Op de grond ligt bebloed verband, met een oud infuus worden medicijnen toegediend.

Van de rubber handschoenen tot de verbandscharen en van de flesjes met plasma tot het verband, alles is 75 jaar oud. Wat verder opvalt, in deze tent is het lichter dan in de verpleegtent ernaast. “De zijkanten en het dak zijn aan de binnenkant bekleed met witte parachutestof. Dat reflecteerde, dus was het licht genoeg om te kunnen opereren”, legt Sander Hendriks uit.

Duitse arts

De arts die in het Basecamp de chirurg van dienst speelt is een Duitser. Ironisch? Eigenlijk niet, vertelt een van de groepsleden.

“Zo had je in Sint-Oedenrode het noodhospitaal van Koos van Schaïk. Als lid van het Rode Kruis verzorgde zij iedereen, dus ook gewonde Duitse soldaten. Toen de geallieerden kwamen, zat ze dus in een situatie dat in hetzelfde ziekenhuis Amerikanen en Duitse krijgsgevangenen zaten. Maar die Duitse artsen hadden meer veel ervaring dan de jonge geallieerde artsen. Die hielpen dus ook mee bij lastige operaties van hun geallieerde vijand.”

Als de soldaten van de operatietafel op de eerste hulp afkwamen, waren er twee opties. Of ze gingen naar het grote ziekenhuis in Leopoldsburg of ze gingen ze naar de verpleegtent.

Muizenval voor de hygiene

Hier is het beduidend donkerder. Er staat een oude kachel in de tent, het enige hulpmiddel om de patiënten warm te houden. Een muizenval zorgt voor de hygiëne. Aan de muur hangt een badjas met de letters MD, Medical Department. Allemaal authentiek uit de oorlogsjaren, aldus Hendriks. “Vergeleken met de medische hulpmiddelen van nu, was het afzien, maar ze deden wat ze konden. Later kwam er ook nog een ziekenhuis bij Veghel voor gewonde soldaten en burgers.”

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

