'PSV is goed weggekomen', René van de Kerkhof over 'gezapige' wedstrijd tegen Ajax

"Ajax was in de eerste helft dominanter en kreeg een paar honderdprocentkansen", zag Willy. "PSV was niet in goeden doen, niet zoals de afgelopen weken. Ik had meer opportunisme verwacht van beide ploegen, een meer open wedstrijd. Om zeker in het begin van dit voetbalseizoen alles op alles zetten om de wedstrijd te winnen. Maar het laatste kwartier - na de 1-1 van Donyell Malen - verliep uitermate rustig. Beide ploegen wilden allebei dit ene puntje niet verliezen. Het was gezapig."

Dissonant

"Ajax kreeg echt mooie kansen", vult René aan. "PSV vond ik een beetje afwachtend, op de counter spelen. Terwijl PSV speelde toch thuis voetbalde. Ik vind dat je dan vol op de aanval moet spelen. Maar goed, dat gebeurde helaas niet."

Wel werd hij blij van het spel van de 17-jarige Mohamed Ihattaren. "Hij was fantastisch." Aanvoerder Pablo Rosario vond de ex-international daarentegen 'een dissonant'. "Ik vond dat hij weer door de mand viel. Hij was niet aanwezig. Ik vind dat Mark van Bommel moet ingrijpen, want Rosario speelde de laatste wedstrijden ook al niet zo denderend."

'Materiaal bij RKC niet toereikend'

Door het gelijkspel van PSV tegen Ajax gaan deze ploegen nu samen met Vitesse aan de leiding in de Eredivisie, met veertien punten. Vitesse heeft echter een duel meer gespeeld.

Willem II staat keurig zesde: "Dat gaat goed", analyseert Willy. "Willem II heeft een goede ploeg. Een ploeg die in het linkerrijtje blijft spelen. Misschien was een gelijkspel tegen VVV-Venlo meer op zijn plaats geweest, maar soms verlies je en soms win je."

RKC Waalwijk blijft hekkensluiter na de 4-0 nederlaag bij mede-promovendus Sparta Rotterdam. René vreest het ergste. "Het materiaal bij RKC is niet toereikend voor de eredivisie."