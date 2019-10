Monumentenzorg was woedend over eerste monumentje voor Poolse bevrijders in Breda

De koorbanken van de Bredase Grote Kerk hebben 'zitterkes'. Hele kleine uitstulpingen waar de kanunniken met hun achterwerk tegen konden leunen als ze tijdens de mis lang moesten staan (en dat gebeurde nogal eens).

Koorbanken uit 1540

Toen de koorbanken in 1540 werden gemaakt, hebben ambachtslieden het grootste deel van de zitterkes met houtsnijwerk versierd. Maar om een of andere reden is er ook een aantal onversierd gebleven.

Dat bleek een uitdaging voor M. van der Poel, de beeldhouwer die jarenlang meewerkte aan de restauratie van de Grote Kerk die pas in de jaren zestig werd afgerond. Van der Poel versierde ook de blanco zittertjes.

Poolse en Duitse soldaat (foto: Jan Korebrits)

Onder schot

De beeldhouwer deed dat in 1944 en 1945. Breda was toen net bevrijd door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. En Van der Poel verwerkte die geschiedenis in twee van de zittertjes. Hij maakte er een waarop je ziet hoe een Duitse soldaat door een Pool onder schot wordt gehouden. En een waarop een Breda's meisje achterop de motorfiets zit van een Poolse soldaat.

Onder het eerste beeldje beitelde Van der Poel bovendien aan Poolse tekst waarin hij de Polen bedankte voor de bevrijding. Hij verwoordde daarmee waarschijnlijk een emotie die veel Bredanaars voelden. Maar niet iedereen was er blij mee. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was woedend over de redelijk spontane actie van de kunstenaar en sprak over "een onbevoegd optreden". De directeur van de rijksdienst E.O.M. van Nispen tot Sevenaer dreigde er zelfs mee om het houtsnijwerk te verwijderen.

Poot stijf gehouden

Zo ver is het niet gekomen. De twee beeldjes zijn er nog steeds. Waarschijnlijk hebben de Bredanaars hun poot stijf gehouden. Het feit dat de Polen Breda bevrijd hebben, zal daar een rol bij hebben gespeeld.

Een Poolse motorrijder met een Breda's meisje.

Niemand kan hem er meer naar vragen maar de kans is groot dat Van der Poel het beeldje met de motorrijder heeft gebaseerd op een van de beroemde foto's van de bevrijding van Breda. De foto waarop een Poolse ordonnans is te zien terwijl er inderdaad een Breda's meisje met een brede glimlach op zijn motor is geklommen.

Ingelijst

De naam van de inmiddels overleden vrouw is bekend. In tegenstelling tot veel andere Bredase meisje is zij niet aan 'haar' Pool blijven kleven; ze is getrouwd met de jongen die achter haar op de foto staat. De foto heeft nog jaren ingelijst in het huis van het echtpaar gehangen.

De vrijwilligers van de Grote Kerk weten hoe populair de twee beeldjes inmiddels zijn. Veel bezoekers vragen er naar; Bredanaars die familie de kerk laten zien, lopen vaak ook even langs de verrassende zitterkes.

"Trees met haar Canadees" wordt er dan al snel gemompeld door mensen die het verhaal niet kennen. Bredanaars weten vaak beter; de twee zitterkes lijken de oudste Bredase monumentjes voor de Eerste Poolse Pantserbrigade te zijn.