'Slechte lucht is sluipmoordenaar' stikstofadvies Remkes hot op avond over luchtkwaliteit

"Het is meer geluk dan wijsheid, we hadden deze avond al vier maanden geleden gepland", zegt organisator Geert Verstegen uit Sint Hubert. Het stikstofadvies van Remkes komt deze avond in elk verhaal terug, maar het gaat vooral ook om de slechte luchtkwaliteit in de buurt van agrarische bedrijven.

Sluipmoordenaar

"In de afgelopen vijf jaar is de luchtkwaliteit wel verbeterd, maar slechte lucht is een sluipmoordenaar, dus er moet nog meer gebeuren", zegt Statenlid Stijn Smeulders. Hij heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over het probleem en vindt dat de provincie op sommige vlakken al stappen heeft gezet. "Maar we moeten blijven streven naar betere lucht in Brabant", aldus Smeulders.

Er moet meer gebeuren

Wim van Opbergen, voorman van Werkgroep Behoud de Peel, stond aan de basis van de huidige stikstofcrisis. Hij was ook in de zaal en hoopt dat er écht iets verandert. "Dit is een advies voor de korte termijn en daarvoor zijn het goede maatregelen, maar op de lange termijn moet er meer gebeuren om het stikstofprobleem aan te pakken. Met name in de landbouwsector", zegt Van Opbergen.

Endotoxine

Professor Dick Heederik laat op het scherm zien dat er veel mis is met de luchtkwaliteit. Vooral rond pluimvee- en varkensbedrijven zitten er veel bacteriën in het fijnstof dat door de lucht dwarrelt, zogeheten endotoxine. Mensen hebben daardoor last van hun luchtwegen en krijgen meer longaandoeningen. Vooral in Oost-Brabant is de concentratie endotoxine veel te hoog en dat komt vooral door de varkenshouderijen daar, zegt Heederik.

Goeie regeling

In de zaal zit ook een handjevol boeren. Als het over het stikstofadvies van Remkes gaat wil alleen Toine Aben reageren. Hij heeft een bedrijf met 18.000 varkens en 300 koeien. "Als de bedrijven worden uitgekocht met een goeie regeling dan vind ik dat prima", zegt Toine. Maar zelf wil hij zijn bedrijf nog niet stoppen om de stikstofuitstoot te verminderen.