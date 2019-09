Man van 39 uit Noordhoek (Moerdijk) komt om het leven bij ongeluk op A17

Een van de traumahelikopters die werd opgeroepen in verband met de verongelukte 39-jarige man uit Noordhoek (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

Een 39-jarige man uit Noordhoek (Moerdijk) is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk op de A17 richting Rotterdam. Er waren geen andere auto's betrokken bij het ongeval.

Zaterdagavond rond half acht kwam bij verschillende hulpdiensten het bericht binnen dat er bij de afrit richting Moerdijk een auto op zijn kop in de sloot zou liggen. De afrit werd direct afgesloten. Politie, ambulances, brandweer en traumahelikopters waren snel ter plaatse.

Geen andere slachtoffers

De hulp kwam voor de 39-jarige inwoner van Noordhoek echter te laat. Duikers hebben onderzocht of zich nog andere slachtoffers in de auto bevonden, maar dit was niet het geval.

Politieonderzoek

De politie gaat onderzoeken wat er is gebeurd. Onder meer door getuigen te verhoren en sporenonderzoek te doen. De auto is door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.