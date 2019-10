Polen trokken grens over, kampfgruppe Chill neemt nieuwe posities in

In de vroege ochtend overschrijden Poolse troepen bij Baarle Nassau de grens. Ze zijn de eerste geallieerden in het westen van Brabant. Als het licht is, vallen ze van verschillende kanten ook het Belgische Baarle-Hertog aan.

De eenheid is onderdeel van het Canadese leger en bevrijdde al delen van België en Zeeuw-Vlaanderen.

Generaal Maczek (links), commandant van de Eerste Poolse Pantserdivisie

Het Duitse hoofdkwartier ziet dat de geallieerde druk aan de grens nu echt toeneemt en vreest dat de geallieerden onder Tilburg doorbreken. Het opperbevel dirigeert kampfgruppe Chill van Den Bosch naar Goirle. Opnieuw zou deze mobiele snel inzetbare eenheid fikse problemen veroorzaken, net zoals vorige maand langs Hell’s Highway.

LEES OOK: Hoe een Duitse generaal er in Brabant voor zorgde dat de Tweede Wereldoorlog werd verlengd

De situatie voor de Duitsers is inderdaad kritiek. Boven Turnhout staat de Britse 49e ('West Riding') Divisie klaar om op te rukken naar Tilburg. Ze bevrijden de Belgische grensdorpen Ravels en Weelde.

De Schotten trekken vanuit Diessen Hilvarenbeek binnen. Het front loopt deels door het dorp en blijft er een paar weken liggen. Op deze dag trekken de Britten ook Reusel binnen, dat na een verbeten strijd zwaar is gehavend.

Strijd in Overloon

Opnieuw zijn er gevechten bij Overloon. Terwijl de artilleriebeschietingen doorgaan, komt er weer luchtsteun. P47-jachtvliegtuigen helpen de Amerikaanse 7e divisie. Vortum Mullem is in Amerikaanse handen, maar Duitse fallschirmjäger voeren een tegenaanval uit bij Overloon. En kort daarop nog eentje en later op de dag nog een derde en tot slot een vierde.

Bewegen is niet zonder gevaar in de regio. Overal maken de Duitse mijnenvelden slachtoffers.

De Amerikanen kunnen vandaag voor aflossing zorgen na de hevig gevechten van de voorbije dagen. Ze kunnen hun posities behouden.

De kranten van 1944

Jan de Wit uit Rosmalen verzamelt kranten uit de oorlog en wij mochten in zijn archief kijken. Wil je de krant van deze dag in 1944 ook nalezen, klik dan hier.