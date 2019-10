Stadsbus met daarin meerdere passagiers beschoten in Eindhoven

Een stadsbus in Eindhoven is dinsdagavond beschoten. Dit meldt de politie woensdag. De beschieting gebeurde op de Biesterdwarsweg in Eindhoven tussen elf uur en kwart voor twaalf 's avonds. In de bus zaten op dat moment volgens de politie meerdere passagiers. Niemand raakte gewond.

De beschieting vond plaats ter hoogte van de bushalte aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De politie heeft het over een 'een nog nader te bepalen projectiel dat aan de bestuurderskant van de stadsbus door een ruit werd geschoten'.

Specialisten van de forensische opsporing doen onderzoek. De politie vraagt mensen die iets hebben gehoord of gezien, zich te melden.

Gaatje in ruit

Een woordvoerder van busmaatschappij Hermes laat weten dat er een gaatje in de ruit zit. Verder wil hij nog geen mededelingen doen. "We wachten het onderzoek van de politie af."