13 jaar cel geëist voor doodschieten 34-jarige Faoud Rashidi: ‘een koelbloedige daad’

Rashidi werd op 8 september 2018 doodgeschoten in een auto in de Sionstraat in Eindhoven. (Foto: Dave Hendriks)

Het Openbaar Ministerie wil dat Eindhovenaar Seyed K. dertien jaar de cel ingaat voor het doodschieten van de 34-jarige Fouad Rashidi. Rashidi werd op 8 september 2018 doodgeschoten in een auto in de Sionstraat in Eindhoven.

Rashidi zat achter het stuur toen hij vijf keer in zijn hoofd werd geschoten. De officier van justitie omschrijft het als een ‘koelbloedige daad’.

Het OM denkt dat de Eindhovenaar de schutter is geweest en baseert dat op verschillende bewijzen. “Er zijn verschillende getuigenverklaringen in combinatie met camerabeelden die wijzen in de richting van de verdachte. Ook hebben wij telefoongegevens die te linken zijn aan de Eindhovenaar. Een ander belangrijk bewijsmiddel is bloed van Fouad dat op de schoenen van de verdachte werd gevonden”, aldus de officier van justitie.

De aanleiding van de beschieting is nog niet duidelijk. Zeker is dat de verdachte en Rashidi elkaar kenden. Het slachtoffer had namelijk een kantoor in het bedrijfspand van de verdachte, die auto’s verkoopt. Rashidi zat in de autolakbranche. Mogelijk hebben ze een conflict, maar dat is nog niet duidelijk geworden.

De verdachte ontkent dat hij de schutter is geweest, maar zijn verklaringen overtuigen het Openbaar Ministerie niet: “Op onderdelen verklaart hij duidelijk leugenachtig, op andere onderdelen verklaart hij belastend voor zichzelf, soms zwijgt hij, soms ontkent hij”, zo vertelt de officier van justitie tijdens de zitting. Er waren woensdag veel nabestaanden aanwezig.

Tiener was ooggetuige

Omdat de moord op de openbare weg werd gepleegd, was onder meer een tiener getuige. Op deze jongen heeft de gebeurtenis een enorme impact, zegt de officier: "Hij worstelt nog altijd met de gevolgen van wat hij gezien heeft."