Eerste Hulp Amphia dicht door computerstoring; zo ver komt het bijna nooit.

Een computerstoring in het ziekenhuis? Dan heb je een probleem. Het Bredase Amphiaziekenhuis heeft door zo'n storing vrijdag operaties afgelast omdat de patiƫntendossiers onbereikbaar zijn. Later besloot het ziekenhuis ook de spoedeisende hulp te sluiten. En dat is heel zeldzaam.

Andere Brabantse ziekenhuizen melden dat het sluiten van een Eerste Hulp vanwege computerproblemen uiterst zeldzaam is. Het Bravis (Bergen op Zoom en Roosendaal), het Maxima Medisch Centrum (Eindhoven), het Jeroen Boschziekenhuis (Den Bosch), het Elkerliekziekenhuis (Helmond), het St. Annaziekenhuis in Geldrop en het Catharinaziekenhuis in Eindhoven zeggen allemaal dat ze zoiets nog nooit hebben meegemaakt.

Harm van de Pas van de Spoedeisende Hulp in het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis was vrijdagmorgen al gewaarschuwd door zijn Bredase collega's. Zo'n waarschuwing is vast onderdeel van het crisisplan. De ziekenhuizen houden elkaar op de hoogte zodat ze elkaar in geval van nood te hulp kunnen schieten.

Eerste Hulp nog nooit gesloten

"Dat is wel iets wat je probeert te vermijden," zegt Van de Pas. Hij werkt al twintig jaar bij het Tilburgse ziekenhuis en daar is in die tijd een sluiting van de Spoedeisende Hulp nooit voorgekomen. De Tilburgers 'verwerken' op de Spoedeisende Hulp ongeveer 50.000 patiënten per jaar.

In de computers van een ziekenhuis staat veel informatie die voor de artsen op de Spoedeisende Hulp belangrijk is. Het kan bij een behandeling nogal uitmaken als een patiënt allergisch is voor bepaalde medicijnen. Van de Pas weet niet hoe ingrijpend de storing in Breda is. "Bij sommige storingen hebben we nog wel nooddossiers. Dan kan je de patiëntdossiers wel lezen; je kan er dan alleen geen nieuwe informatie aan toevoegen. Dan ben je al flink geholpen."

Bellen met de huisarts

Maar uit zijn verhaal wordt wel duidelijk dat werken zonder computers veel inspanning - én tijd - vergt. "Onderzoeken aanvragen, foto's laten maken... dat doen we met computers; als de computer er uit ligt, moet dat weer op papier. Ook kan het gebeuren dat we met huisartsen gaan bellen om informatie over een patiënt te zoeken. Dat kost natuurlijk ook meer tijd."

Daarbij is het aan de arts om voortdurend af te wegen of die extra tijd er wel is. Van de Pas: "De vraag is voortdurend: kan je nog even wachten met een behandeling omdat je meer informatie nodig hebt of moet er meteen worden gehandeld. Dat soort beslissingen hoort bij ons vak." Hij vertelt dat het regelmatig voorkomt dat er patiënten op de Spoedeisende Hulp terecht komen van wie de naam onbekend is. "Dan kan je ook geen dossiers raadplegen; dan moet je ook gewoon aan de slag."

Niet van iedereen informatie

Hij voegt eraan toe dat van veel patiënten die op de Spoedeisende Hulp terecht komen, in het ziekenhuis geen informatie is. "Iemand krijgt een dossier als hij in het ziekenhuis is behandeld. Als iemand van buiten de stad komt of nog nooit in het ziekenhuis is geweest, hebben we geen informatie."

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezig met een onderzoek naar de betrouwbaarheid van computersystemen bij ziekenhuizen. Het rapport van de raad verschijnt waarschijnlijk begin volgend jaar.