PSV schudt VVV Venlo in tweede helft van zich af, opnieuw goals van Malen

PSV voetbalde zonder Mohamed Ihattaren. De 17-jarige spelmaker ontbrak vanwege het overlijden van zijn vader, die al enige tijd ziek was. 'Mo, stay strong' stond op een spandoek in het Philips-stadion, waar voor aanvang van het duel iedereen een minuut stil bleef.

Bruma terug in de basis

Bruma kreeg door het ontbreken van Ihattaren weer een kans in het basiselftal. De Portugees heeft sinds zijn overstap van RB Leipzig deze zomer nog niet echt kunnen overtuigen. Trainer Mark van Bommel miste ook doelman Jeroen Zoet en middenvelder Jorrit Hendrix wegens lessures. ╔rick GutiÚrrez en Robbin Ruiter waren hun vervangers.

PSV had in de eerste helft moeite om ruimte te vinden tegen het compact verdedigende VVV. De Venlonaren kregen in de counter via de Amerikaanse spits Haji Wright zelfs een kans. Bij PSV was de bij de tweede paal inglijdende Dumfries dicht bij een doelpunt.

Donyell Malen dendert door

Bruma kon zich opnieuw niet onderscheiden en Van Bommel bracht in de 56e minuut Cody Gakpo binnen de lijnen. De jonge buitenspeler viel twee weken terug tegen Ajax succesvol in toen hij Malen in staat stelde de 1-1 te maken.

Het duurde nu 5 minuten voordat PSV scoorde met Gakpo in het veld. Na een pass van Dumfries kapte Steven Bergwijn de Duitse verdediger Steffen Schõfer uit en hij passeerde doelman Thorsten Kirschbaum met een laag schot. Voor Bergwijn betekende het pas zijn tweede doelpunt in de competitie dit seizoen. Eerder was de international halverwege augustus trefzeker in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Bergwijn en zijn medespelers droegen de goal via een van de camera's langs het veld op aan Ihattaren.

Dumfries besliste het duel in de 65e minuut. De rechterverdediger kopte de bal na een voorzet van Bergwijn binnen. Malen maakte de derde en vierde treffer en verstevigde met nu tien doelpunten zijn eerste plaats op de topscorerslijst. Tussendoor scoorde de Duitser Tobias Pachonik tegen.