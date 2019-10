Man betast zich bij basisschool De Vonder in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER -

In Raamsdonksveer is consternatie ontstaan na de melding van een man die zich betastte in de buurt van basisschool De Vonder. In een brief die de school heeft verspreid, staat dat een oplettende ouder de man kort na schooltijd zag zitten in een blauwe auto. De verdachte zou op dat moment geen broek aan hebben gehad.