20 vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Schaijk, ook raak in De Heen

Een voetganger heeft woensdagochtend in een bosgebied in Schaijk zo'n twintig vaten gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies in de vaten zit, maar de politie vermoedt dat het gaat om drugsafval. Ook in De Heen werden woensdag zo'n twintig vaten met chemicaliën gevonden. Hier gaat het volgens de politie mogelijk om chemicaliën bestemd voor een drugslab.

De vaten in Schaijk werden gevonden aan de Holenbergstraat, een doodlopende straat in een bosgebied. Specialisten van de politie, de brandweer en de gemeente zijn opgeroepen om de vaten te controleren. Nadat de vaten waren rechtgezet, bleek volgens de politie dat de grond afgegraven moet worden omdat er vaten hebben gelekt.

De plek waar de vaten zijn gevonden, is afgezet. De vaten worden afgevoerd.

Ook raak in De Heen

In een loods aan de Schansedijk in De Heen, gemeente Steenbergen, was het woensdag ook raak. In de loods werden door de politie ook zo'n twintig vaten gevonden. In de vaten zitten volgens de politie mogelijk chemicaliën die bestemd zijn voor een drugslab.

De brandweer verricht metingen in de loods en de politie doet onderzoek. Dit samen met specialisten van de LFO, de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen.

Onze provincie is het epicentrum van drugsproductie. Brabantse xtc en speed gaan de hele wereld over. Wat schuilt hier allemaal achter? Omroep Brabant dook in de wereld ‘Achter de blauwe vaten’. Klik hier voor het overzicht.