Brand verwoest hoofdingang basisschool en kinderopvang in Oss

De brandweer bluste het vuur bij de school in Oss. (Foto: Maickel Keijzers)

De hoofdingang van een basisschool en kinderopvang aan de Lijsterlaan in Oss is donderdagnacht door brand verwoest. Buurtbewoners ontdekten het vuur rond half vier en waarschuwden de hulpdiensten.

De brand zou zijn ontstaan in een winkelwagentje vol oud papier. Die stond bij de ingang van de school. Volgens een ooggetuige werd de hoofdingang juist gerenoveerd.

Opvallend rustig

De brand was volgens de ooggetuige 'zo hevig dat er binnen in het gebouw flinke schade is ontstaan'. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Oss wordt al maandenlang geteisterd door branden, maar de laatste tijd - sinds de politie een speciale website lanceerde en hulp krijgt van specialisten - was het opvallend rustig op dit gebied. Vorige week was het voor het eerst sinds anderhalve maand weer raak en ging een auto in de Kastanjelaan in vlammen op.