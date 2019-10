Man ontsnapt aan vlammenzee in café Ravenstein, brandstichter krijgt ook in hoger beroep 6 jaar cel

De 36-jarige man uit Oss die in 2017 zes jaar cel kreeg voor het veroorzaken van een grote brand in het centrum van Ravenstein, is vrijdag in hoger beroep weer veroordeeld tot dezelfde straf. Hij eiste vrijspraak, omdat hij vond dat er te weinig bewijs was. Volgens het gerechtshof is het echter duidelijk dat hij het vuur aanstak dat bijna fataal werd voor een bewoner.

In de nacht van 23 juni 2016 brandde café D'n Dijk volledig uit, net als de woning boven het café. Het aangrenzende huis, dat bewoond werd door vier mensen, raakte zwaar beschadigd.



Ternauwernood gered uit de vlammenzee

Op bewakingsbeelden was te zien hoe die nacht een man in de kelder van de kroeg in ging met een tas en even later zonder die tas naar buiten kwam. Een slechthorende man kon maar ternauwernood worden gered uit de vlammenzee. De schade aan de gebouwen was enorm.

De 36-jarige Ossenaar heeft altijd ontkend dat hij de persoon is op de beelden, die destijds ook via opsporingsprogramma Bureau Brabant werden gedeeld. Na zijn veroordeling tot zes jaar ging hij in beroep tegen zijn straf. Volgens de man was het niet duidelijk te zien dat hij het was op de beelden.

Volgens de raadsheren, rechters die in het hoger beroep oordelen, is dat echter wel zo. Voor de nieuwe rechtszaak waren opnieuw getuigen gehoord. De eigenaresse, die de man nog van vroeger kent, zei de man duidelijk te hebben herkend.

Eigenaresse herkende man van vroeger

Het gerechtshof kwam ook tot de nieuwe veroordeling, omdat de man niet de waarheid vertelde over reparaties aan zijn auto, die ook in de bewakingsbeelden te zien was. De raadsheren kwamen tot de conclusie dat de auto van de man zonder twijfel dezelfde was als die op de beelden. Daarmee werd zijn schuld aan de brandstichting bewezen.

Naast zes jaar cel moet de man een schadevergoeding van ruim tienduizend euro betalen aan de slachtoffers.