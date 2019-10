Spookdorp lag bezaaid met lijken en dode dieren en West-Brabant wachtte op een doorbraak

Op 14 oktober 1944 is Overloon eindelijk bevrijd maar is het ook veranderd in een spookdorp: overal liggen lijken, dode dieren en huizen liggen in puin. Aan de andere kant van de provincie, in de bossen bij Putte, verdwaalt een Britse generaal. De Duitsers schieten hem neer en pakken hem op. De generaal overleeft het uiteindelijk niet.

Deze week wordt er aan geallieerde kant een plan gemaakt om Woensdrecht van de Duitsers af te nemen. De geallieerden hebben door dat de heuvel van Woensdrecht de sleutel is naar Zeeland.

Evacuatie Woensdrecht

De Duitsers zien ook in dat er iets groots aan komt en hebben intussen Woensdrecht laten evacueren. Eerst de zieken, met een brandweerwagen, daarna 800 mensen lopend. Maar een snelle aanval komt er niet. De geallieerden moeten wachten op versterkingen. De linies rond Woensdrecht zijn dun.

De Canadezen proberen wel verschillende aanvallen uit te voeren en er zijn beschietingen. Maar de grote doorbraak komt er deze week niet.

Tips

In Brabant wordt deze week uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling in de bevrijding. Een herdenking, tentoonstelling of een evenement rondom de bevrijding bezoeken? Dit zijn onze tips:

Van Witte Wolk tot Anneville in Ulvenhout

Deze maand is het 75 jaar geleden dat de Canadezen Ulvenhout bevrijdden. Museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout wijdt daar vanaf zondag 13 oktober een uitgebreide fototentoonstelling aan. Naast de vele foto’s ook originele documenten, kranten, publicaties die je meer vertellen en over de oorlogsjaren en over de bevrijding. De tentoonstelling is een van de zeven tentoonstellingen van de zeven musea in de Baronie van Breda onder de titel Bevochten Brabant. Museum Paulus van Daesdonck zit aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout en is gratis te bezoeken.

Brabant Rememberswandeling in Bergen op Zoom

Net als in Breda, Eindhoven en Den Bosch kan je ook in Bergen op Zoom een stadswandeling maken ter ere van 75 jaar bevrijding. In Bergen op Zoom staat de Slag om de Schelde centraal. De wandeling gaat door het historische centrum en neemt de bezoeker mee langs diverse monumenten en locaties.

Zaterdag 19 oktober om 14:00 uur is de stadswandeling in Bergen op Zoom. Het duurt ongeveer twee uur. Bij het kaartje van 12,50 euro zit ook een versnapering bij Hotel de Draak inbegrepen. Aanmelden kan bij VVV Brabantse Wal, Steenbergsestraat 6 in Bergen Op Zoom en via e-mail.

Expositie Slag om de Schelde in bibliotheken Brabantse Wal

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de zware strijd die in oktober en begin november 1944 geleverd werd bij de bevrijding van de Brabantse Wal en Zeeland. Op drie locaties van Bibliotheek het Markiezaat, Hoogerheide, Bergen op Zoom en Steenbergen wordt aandacht besteed aan de gevechten tussen de Canadese en Duitse troepen en aan de uiteindelijke bevrijding. De expositie is tijdens openingstijden van de bibliotheek te bekijken.