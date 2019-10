Trein sleurt auto mee op overgang in Boxtel, geen gewonden na 'enorme klapper' door navigatiefout

Een auto is woensdagavond laat in Boxtel op een spoorwegovergang terecht gekomen en daarna geramd door een trein. De bestuurder wist op tijd te ontkomen.

BOXTEL -

Een auto is woensdagavond laat in Boxtel op een spoorwegovergang terecht gekomen en daarna geramd door een trein. De bestuurder wist op tijd te ontkomen. De auto werd rond halftwaalf tientallen meters meegesleurd over het spoor voordat de trein tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de NS heeft het over een 'flinke klapper'. Er raakte niemand gewond.