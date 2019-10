Theo schrijft lied over verlies van zijn dochter: 'Je kind verliezen is het ergste wat er is'

Theo van Eeuwijk schrijft lied over het verlies van zijn dochter

SCHIJNDEL -

Theo van Eeuwijk verloor in april zijn oudste dochter Rachèl aan baarmoederhalskanker. Ze was bezig met een project om geld op te halen voor de KWF Kankerbestrijding. Helaas heeft ze dit zelf niet meer kunnen doen. Daarom schrijft Theo een lied over het verlies van zijn dochter. Hij hoopt hiermee voldoende geld op te halen om de laatste wens van zijn dochter te eren.