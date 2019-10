Tiësto en Hardwell kunnen wel inpakken, senioren Sjef en Herma maken dj-debuut in de Brabanthallen

De 85-jarige Sjef Kunst en 79-jarige Herma Vierling maken zaterdag hun dj-debuut in de Brabanthallen in Den Bosch. De twee senioren hebben de afgelopen weken een speciale cursus gevolgd via de Kameraden, een initiatief waarbij 65-plussers met jongeren in contact worden gebracht door ze samen allerlei activiteiten te laten doen.

"Jongeren kunnen zich opgeven als vrijwilliger en vervolgens, als we ze zorgvuldig hebben gekoppeld , met iemand van een andere generatie gratis activiteiten doen", vertelt Caroline de Groot van Stichting Kameraden in Den Bosch.

Omdat het toch lastig bleek om telkens nieuwe activiteiten te bedenken, werd er in de culturele hoek gezocht. Kameradenduo's mogen gratis gebruik maken van entreekaarten voor onder meer de Willem Twee Fabriek, Theater aan de Parade en het Designmuseum.

Fijne kneepjes van het draaien

Sjef en Herma zagen wel iets in de dj-cursus in cultureel centrum Babel in de binnenstad van Den Bosch. Het tweetal heeft de fijne kneepjes van het draaien geleerd van Yoran Weber (alias DJ Duo Vivace). Hij vindt het hartstikke leuk om de ouderen het vak bij te brengen en volgens hem pikken ze het snel op.

In een aparte geluidsdichte ruimte is er drie avonden hard geoefend door de twee senioren. Want als afsluiting van hun cursus mogen ze het Halloweenfeest Smèrrig openen, komende zaterdag in de Brabanthallen. Wat je noemt een serieuze vuurdoop voor de twee cursisten, maar ze kijken er enorm naar uit.

Ritmegevoel

"Ik heb altijd veel gedanst en vroeger ook festivals bezocht en ik kan de muziek ook wel waarderen", zegt Sjef. Zijn leraar moet toegeven dat het Sjef en ook Herma aan ritmegevoel zeker niet ontbreekt en dat ze dat goed van pas komt als dj.

"Vooral die diepe bassen vind ik heel lekker en dan een echo er overheen, dat maakt het helemaal af", vertelt Herma enthousiast als een volleerd dj. Gedurende de avond weet ze de juiste knoppen op de mixer steeds beter te vinden.

Bij de tijd

Doordat beide generaties met elkaar optrekken, wordt voorkomen dat de senioren zich eenzaam gaan voelen. Het houdt ze bij de tijd, al is het de vraag of Helma en Sjef dat hoe dan ook niet blijven.

Hoewel ze allebei de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, zetten ze de ene na de andere hit uit de jaren 80, 90 en zero's op. "Nee hoor, de muziek is prima, niet alles vind ik even leuk, maar het meeste daar kan je goed op dansen", vindt Sjef.

Plezier

Beide senioren kunnen nauwelijks stil blijven staan tijdens hun laatste cursusavond. Last van zenuwen hebben ze allerminst. "Als het dan toch fout gaat, dan komt Yoran wel helpen, dan loopt het zo weer goed", zegt Herma met een glimlach.

Dat kan wel handig zijn want als Sjef een effect over de muziek wil gooien, drukt hij met zijn pols per ongeluk de pauzetoets in van een van de twee cd-spelers. "Had ik niet eens door, maar zal ik op letten!"

De dj-cursus en het daaraan verbonden optreden in de Brabanthallen zijn natuurlijk uniek, maar stichting Kameraden wil iets duurzaams opzetten. Doel is om ook op de lange termijn verschillende generaties met elkaar in contact te brengen en daarvoor zijn vooral jongeren nodig die zich willen opgeven als vrijwilliger.